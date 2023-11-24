Хави подтвердил потерю тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил, что в завтрашнем матче «сине-гранатовых» против «Райо Вальекано» не сыграет основной голкипер команды – Марк-Андре тер Штеген.

«Завтра он не сможет сыграть. Иньяки [Пенья] будет играть, и мы ему доверяем», - цитирует Эрнандеса AS.

Ранее сообщалось о том, что немецкого голкипера до сих пор мучают боли в спине, поэтому как минимум с мадридцами завтра он не сыграет.

«Райо Вальекано» примет «Барселону» завтра, 25 ноября в рамках 14 тура испанской Примеры. Каталонцы занимают в турнирной таблице третью позицию с 30 накопленными баллами. Лидирует ещё одна каталонская команда – «Жирона» - 34 очка.