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​Беллингем станет лицом Louis Vuitton

24 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать

Известный футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем станет лицом компании Louis Vuitton. Как стало известно Daily Mail, 20-летний футболист подпишет с этой компанией многомилионный рекламный контракт.

Стоит сказать, что Louis Vuitton специализируется на одежде и аксессуарах премиального класса.

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» в летнее трансферное окно. С тех пор англичанин провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 13 голов и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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