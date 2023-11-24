​Беллингем станет лицом Louis Vuitton

Известный футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем станет лицом компании Louis Vuitton. Как стало известно Daily Mail, 20-летний футболист подпишет с этой компанией многомилионный рекламный контракт.

Стоит сказать, что Louis Vuitton специализируется на одежде и аксессуарах премиального класса.

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» в летнее трансферное окно. С тех пор англичанин провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 13 голов и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.