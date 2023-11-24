​Ещё одному клубу интересен Начо из «Реала»

Список клубов, которым интересен защитник «Реала» Начо, продолжает расширяться. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, на 33-летнего футболиста нацелился «Бетис».

Ранее слухи связывали Начо с целым рядом клубов – с «Интером», «Наполи», «Севильей» и «Вильярреалом».

Начо мог сменить клубную прописку летом 2023 года, но тогда он принял решение о продлении контракта с «Реалом» ещё на один год. В нынешнем сезоне защитник провёл за «сливочных» 12 матчей.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Начо Фернандеса в 5 миллионов евро.