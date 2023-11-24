Игроки «Реала» хотят, чтобы Анчелотти остался – тренеру предложат контракт

Карло Анчелотти имеет предварительную договорённость о работе со сборной Бразилии, но не исключено, что итальянец останется в «Реале». Как сообщает 90min, мадридский клуб собирается предложить Анчелотти новый контракт.

Отмечается, что команда «Реала» донесла до президента клуба и до совета директоров желание продолжить работу под руководством Анчелотти. Учитывая в том числе и тот факт, что итальянец имеет отличные отношения со многими лидерами, боссы «сливочных» стремятся избежать проблем, которые может спровоцировать смена тренера.

«Реал» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

​Раскрыта позиция президента «Реала» в отношении Анчелотти