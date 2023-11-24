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​Фелиш не будет приоритетом для «Барселоны» летом слухи

24 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать

Выкуп Жоау Фелиша по завершению сезона не будет приоритетом для «Барселоны». Об этом стало известно журналистам El Chiringuito TV.

Отмечается, что «Барселона» будет готова снова арендовать Фелиша или выкупить его за 20-30 миллионов евро, не дороже. Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Атлетико» будет готов продать 24-летнего португальца не дешевле, чем за 70 миллионов евро.

За «Барселону» Жоау Фелиш провёл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.  

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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