Тер Штегена продолжают мучить боли в спине – голкипер не сыграет с «Райо Вальекано»

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вряд ли сыграет в эти выходные с «Райо Вальекано». Голкипера продолжают мучить боли в спине, из-за которых он тренируется отдельно от команды, пишет Sport.es.

Тер Штегена в основе «блауграны» готов заменить его дублёр – 24-летний Иньяки Пенья, а сам немец грядущий матч с огромной вероятностью пропустит.

Всего у голкипера «Барселоны» в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, пропустил в них немец 15 раз, а восемь матчей отстоял «на ноль».

Матч «Райо Вальекано» - «Барселона» состоится в грядущую субботу – 25 ноября. Команды занимают 10-е и 3-е места турнирной таблицы Ла Лиги соответственно.