​Раскрыта позиция президента «Реала» в отношении Анчелотти

Будущее Карло Анчелотти остаётся обсуждаемой темой, ведь действующий контракт связывает итальянского тренера с «Реалом» до конца сезона. Как сообщает El Chiringuito TV, президент мадридского клуба Флорентино Перес полностью доверяет Анчелотти.

Учитывая ситуацию, Анчелотти вполне может задержаться на «Сантьяго Бернабеу». Ранее появлялась информация о том, что «Реал» предложит итальянскому специалисту контракт ещё на два сезона.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От сенсационной «Жироны» «сливочные» отстают на два балла.