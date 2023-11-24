Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро: В ДНК Хави есть «Барселона»

24 Ноября 2023 • 16:53 Комментировать

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро оценил работу Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба.

«Хави пришел в «Барселону» в очень трудное для клуба время и смог показать отличные результаты за короткий период времени. Он очень молодой тренер. В его ДНК есть «Барселона», — приводит слова Агуэро Diario AS.

По мнению эксперта, Хави смог создать команду, в которой объединил опытных футболистов с молодыми игроками. Ему понадобится некоторое время, чтобы воплотить все свои идеи в жизнь, добавил аргентинец.

Напомним, 43-летний Хави возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Агуэро ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.11.23 в 23:00
Алавес Алавес
Гранада Гранада
1.80 3.70 4.50
Видео
25.11.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Барселона Барселона
4.70 4.00 1.70
Видео
25.11.23 в 18:15
Валенсия Валенсия
Сельта Сельта
1.95 3.40 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
17:55 · Испания. Ла Лига
​Раскрыта позиция президента «Реала» в отношении Анчелотти
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Агент Холанна высказалась насчёт слухов о «Реале»
16:53 · Испания. Ла Лига
Агуэро: В ДНК Хави есть «Барселона»
16:25 · Испания. Ла Лига
Агуэро: Возвращение Месси в «Барселону» — вопрос времени
14:35 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» хочет подписать топ-игрока «Барселоны» 1 слухи
12:52 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Хави – идеальный тренер для «Барселоны»
12:45 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген - первый вратарь, которого Marca признала лучшим игроком сезона в Ла Лиге
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего, не забившего ни одного гола в 11 матчах Ла Лиги
11:16 · Испания. Ла Лига
Гути выбрал идеального тренера для «Реала»
10:25 · Испания. Ла Лига
Эрмосо не переживает из-за истекающего контракта с «Атлетико»
08:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял звёздного форварда из-за травмы 3
05:12 · Испания. Ла Лига
​Бекхэм: «Единственный момент, когда я сомневался в переходе Месси - это интерес «Барселоны»
02:29 · Испания. Ла Лига
​Статистика Гави - в 19 лет опережает Месси
23 Ноября
23:14 · Англия. Премьер-лига
В пяти сильнейших лигах Европы остались всего три сорокалетних игрока
23:13 · Испания. Ла Лига
​Захарян готов сыграть против «Севильи»
Все новости
Рекомендуем