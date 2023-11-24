Агуэро: В ДНК Хави есть «Барселона»

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро оценил работу Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба.

«Хави пришел в «Барселону» в очень трудное для клуба время и смог показать отличные результаты за короткий период времени. Он очень молодой тренер. В его ДНК есть «Барселона», — приводит слова Агуэро Diario AS.

По мнению эксперта, Хави смог создать команду, в которой объединил опытных футболистов с молодыми игроками. Ему понадобится некоторое время, чтобы воплотить все свои идеи в жизнь, добавил аргентинец.

Напомним, 43-летний Хави возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны.