Агуэро: Возвращение Месси в «Барселону» — вопрос времени

Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном возвращении нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в «Барселону».

— Лео всегда говорил, что любит «Барселону». Он лучший игрок в истории. Пойдет ли он в «Барселону», когда завершит карьеру? Я не говорил с ним об этом, но иногда мне кажется, что его возвращение — лишь вопрос времени, — приводит слова Агуэро Diario AS.

Напомним, 36-летний Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года, перебравшись в «ПСЖ». В составе парижан аргентинец провел два сезона, после чего стал игроком «Интер Майами».

В составе американского клуба Месси провел 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.