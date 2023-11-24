Ферран Торрес: «Хави – идеальный тренер для «Барселоны»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес поделился мнением о наставнике команды Хави Эрнандесе.

«Хави заставляет игроков показывать свою лучшую версию. Думаю, это идеальный тренер для команды. Постепенно он меняет систему, ведь футбол постоянно развивается. Он всегда стремится к прогрессу. Этот тренер всегда готов помочь своим игрокам», - передает слова Феррана The Wild Project.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команды провели 13 туров. «Сине-гранатовые» набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на четыре балла.