Тер Штеген - первый вратарь, которого Marca признала лучшим игроком сезона в Ла Лиге

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, который выступает за каталонскую «Барселону», получил две награды от авторитетного испанского издания Marca.

По итогам минувшего сезона немца признали лучшим футболистом чемпионата Испании и лучшим вратарем. Примечательно, что впервые с 2007 года, когда Marca ввела эту номинацию, приз лучшему игроку сезона достался голкиперу.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги тер Штеген провел 38 поединков, в которых пропустил 18 мячей. В 26 играх голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности. Срок контракта игрока с «сине-гранатовыми» истекает летом 2028 года.