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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути выбрал идеального тренера для «Реала»

24 Ноября 2023 • 11:16 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути рассказал, кого из тренеров хотел бы видеть у руля команды в случае расставания с Карло Анчелотти.

«Я бы хотел, чтобы Зидан вернулся. Моуринью? Нет, при нем команда показывала скучный футбол. Почему бы Зинедину не попробовать в третий раз? Думаю, он идеально подходит «Реалу», - передает слова Гути газета Marca.

Напомним, что под руководством Зидана «Реал» три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Контракт Анчелотти с клубом истекает летом 2024 года. Ожидается, что итальянский наставник уйдет работать в сборную Бразилии.

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