Эрмосо не переживает из-за истекающего контракта с «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо поделился мнением о возможной пролонгации трудового соглашения с «матрасниками».

«Я не переживаю по этому поводу. Для меня главное, чтобы «Атлетико» продолжал свой прогресс. Сейчас у нас отличная серия в домашних матчах. Команда достигает поставленных целей и прогрессирует. В данный момент вы можете наблюдать за более сильной командой, которая готова конкурировать с любым соперником», - передает слова футболиста AS.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 16 поединках за мадридский клуб, не отметившись голевыми действиями. Его контракт истекает следующим летом.