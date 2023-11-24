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Эрмосо не переживает из-за истекающего контракта с «Атлетико»

24 Ноября 2023 • 10:25 Комментировать

Защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо поделился мнением о возможной пролонгации трудового соглашения с «матрасниками».

«Я не переживаю по этому поводу. Для меня главное, чтобы «Атлетико» продолжал свой прогресс. Сейчас у нас отличная серия в домашних матчах. Команда достигает поставленных целей и прогрессирует. В данный момент вы можете наблюдать за более сильной командой, которая готова конкурировать с любым соперником», - передает слова футболиста AS.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 16 поединках за мадридский клуб, не отметившись голевыми действиями. Его контракт истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо
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