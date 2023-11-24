«Реал» потерял звёздного форварда из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил повреждение в расположении сборной Бразилии. Игрок вернулся в «королевский» клуб с травмированным коленом, утверждает AS.

Как сообщает источник, в связи с повреждением 22-летний южноамериканец не тренировался в общей группе «сливочных». Родриго пройдет курс восстановления. В «Реале» убеждены, что травма игрока является несерьезной.

Из-за травмы участие нападающего в ближайших матчах против «Кадиса» и «Наполи» под вопросом.

В нынешнем сезоне Родриго поучаствовал в 17 поединках за мадридский коллектив. Форвард отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.