​Бекхэм: «Единственный момент, когда я сомневался в переходе Месси - это интерес «Барселоны»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признал, что «Барселона» составляла серьезную конкуренцию в борьбе за услуги Лионеля Месси минувшим летом. По словам Бекхэма, когда он узнал о подобном сценарии, то засомневался в том, что ему удастся убедить аргентинского чемпиона присоединиться к его клубу.

- Я все время был уверен в том, что он согласится. За исключением одного лишь момента - когда стало понятно, что на него претендует «Барселона». Их совместная история закончилась не самым гладким образом, и Лео наверняка хотел бы попрощаться с клубом иным образом, - цитирует слова Бекхэма итальянское новостное агентство ITASportPress.