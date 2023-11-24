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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Статистика Гави - в 19 лет опережает Месси

24 Ноября 2023 • 02:29 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави получил тяжелую травму в матче за сборную Испании и выбыл из строя до конца сезона. Это огромная потеря для каталонского клуба, ведь цифры говорят, что в свои 19 лет Гави стал одним из основных игроков команды.

Он сыграл за клуб 148 матчей, или 9310 минут - это в десять раз больше, чем у Лионеля Месси в его возрасте! Любопытно, что Гави родился в 2004 году - как раз в тот год, когда Месси дебютировал за «Барселону» в официальном матче, это случилось 16 октября 2004 года, когда Лионель вышел на замену в игре против «Эспаньола», выигранном «Барселоной» со счетом 1:0.


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