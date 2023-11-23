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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян готов сыграть против «Севильи»

23 Ноября 2023 • 23:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
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26.11 18:15

Российский полузащитник Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщили в пресс-службе клуба Ла Лиги.

«Арсен работает с товарищами по команде и готов выйти в стартовом составе, если тренер решит его выпустить», - комментарий из «Реал Сосьедада» приводит «РИА Новости».

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провёл 10 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Матч испанского чемпионата между «Реал Сосьедадом» и «Севильей» стартует 26 ноября в 18:15 по московскому времени.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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