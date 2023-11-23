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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ровно 20 лет назад Хесус Навас дебютировал за «Севилью»

23 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
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26.11 18:15

Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, свой первый матч за «Севилью» провёл известный полузащитник Хесус Навас. В тот день футболист вышел на замену в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» (поражение 0:1).

В 2013 году после долгих лет выступлений за «Севилью» Навас перебрался в «Манчестер Сити». В топ-клубе Англии Хесус провёл четыре сезона, прежде чем вернуться в ряды «Севильи». Действующий контракт 38-летнего футболиста рассчитан до середины следующего года.

На текущий момент «Севилья» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Навас

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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕВИЛЬЯ
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