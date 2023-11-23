​Ровно 20 лет назад Хесус Навас дебютировал за «Севилью»

Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, свой первый матч за «Севилью» провёл известный полузащитник Хесус Навас. В тот день футболист вышел на замену в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» (поражение 0:1).

В 2013 году после долгих лет выступлений за «Севилью» Навас перебрался в «Манчестер Сити». В топ-клубе Англии Хесус провёл четыре сезона, прежде чем вернуться в ряды «Севильи». Действующий контракт 38-летнего футболиста рассчитан до середины следующего года.

На текущий момент «Севилья» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Ровно 20 лет назад Подольски дебютировал в футболе