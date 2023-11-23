Левандовски: «Я счастлив»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров чемпионата Испании – 2022/23.

Ранее стало известно, что 35-летний футболист получил трофей Пичичи, который каждый год вручается лучшему бомбардиру Ла Лиги.

«Спасибо всем за поддержку, моей семье, моей команде, тренеру и всему персоналу. У меня не было времени на адаптацию, мне пришлось очень быстро вливаться, и мне все помогали с этим. Мы выиграли Ла Лигу, Суперкубок, Кубок, а теперь я получил Пичичи. Я счастлив», — приводит слова Левандовски пресс-служба «сине-гранатовых».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании Левандовски забил 23 мяча в 34 матчах. Больше никто из футболистов не смог достичь отметки в 20 голов.