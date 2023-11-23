Левандовски получил трофей Пичичи

Нападающему «Барселоны» Роберту Левандовски вручили трофей Пичичи. Об этом сообщает ESPN.

Данная награда вручается ежегодно лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Напомним, в сезоне-2022/23 Левандовски смог забить 23 мяча в 34 матчах Ла Лиги. Помимо этого, 35-летний футболист записал в свой актив семь результативных передач.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Барселона» финишировала на первом месте в Ла Лиге, став чемпионом Испании.

В текущей кампании польский форвард «сине-гранатовых» провел 11 игр в национальном чемпионате и семь раз отправил мяч в ворота соперников.