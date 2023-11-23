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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем должен сыграть против «Кадиса»

23 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем должен сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Кадиса». Об этом сообщает El Chiringuito TV. Отмечается, что в четверг Беллингем провёл полную тренировку в общей группе.

Стоит напомнить, что из-за повреждения плеча Беллингем пропустил несколько последних матчей «Реала». Кроме того, хавбек не выступил в ноябрьских играх национальной сборной Англии.

Гостевой матч Ла Лиги против «Кадиса» «Реал» проведёт в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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