​Беллингем должен сыграть против «Кадиса»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем должен сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Кадиса». Об этом сообщает El Chiringuito TV. Отмечается, что в четверг Беллингем провёл полную тренировку в общей группе.

Стоит напомнить, что из-за повреждения плеча Беллингем пропустил несколько последних матчей «Реала». Кроме того, хавбек не выступил в ноябрьских играх национальной сборной Англии.

Гостевой матч Ла Лиги против «Кадиса» «Реал» проведёт в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.