Агент: Захарян практически адаптировался в «Реал Сосьедаде»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос об адаптации игрока в новом клубе.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме», — приводит слова агента Metaratings.

Голубин отметил, что Захарян уже прибавил в плане физики за время в Испании, скоро он будет играть и продемонстрирует все свои способности.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.