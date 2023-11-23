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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент: Захарян практически адаптировался в «Реал Сосьедаде»

23 Ноября 2023 • 17:49 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос об адаптации игрока в новом клубе.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме», — приводит слова агента Metaratings.

Голубин отметил, что Захарян уже прибавил в плане физики за время в Испании, скоро он будет играть и продемонстрирует все свои способности.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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