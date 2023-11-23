​Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса

Прокуратура Барселоны просит для известного футболиста Дани Алвеса девять лет тюремного заключения. Об этом на своих страницах рассказывает издание El Periodico.

Как известно, Дани Алвеса обвиняют в сексуальном насилии. Инцидент имел место быть в конце 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист утверждал, что вступал в связь с девушкой по взаимному согласию.

Дани Алвесу 40 лет. До скандального инцидента бразилец выступал за мексиканский клуб «Пумас». Впрочем, после случившегося в клубе из Мексики приняли решение расторгнуть контракт с Алвесом.