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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса

23 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать

Прокуратура Барселоны просит для известного футболиста Дани Алвеса девять лет тюремного заключения. Об этом на своих страницах рассказывает издание El Periodico.

Как известно, Дани Алвеса обвиняют в сексуальном насилии. Инцидент имел место быть в конце 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист утверждал, что вступал в связь с девушкой по взаимному согласию.

Дани Алвесу 40 лет. До скандального инцидента бразилец выступал за мексиканский клуб «Пумас». Впрочем, после случившегося в клубе из Мексики приняли решение расторгнуть контракт с Алвесом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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