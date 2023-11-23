Лапорта сообщил, что «Барселона» не будет искать замену Гави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, будет ли клуб искать замену травмированному полузащитнику команды Гави.

«У нас очень конкурентоспособная команда. У Хави достаточно игроков, чтобы хорошо провести сезон. В таких вопросах мы доверяем решению нашего главного тренера и спортивного директора», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Гави порвал крестообразную связку в матче за сборную Испании и выбыл до конца текущего сезона. Кроме того, молодой хавбек рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы, который стартует в июне в Германии.