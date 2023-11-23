Мадридский «Реал» заинтересован в форварде «Галатасарая» Мауро Икарди.

Как сообщает Fotomac, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти намерен укрепить атакующую линию своей команды. По данным источника, итальянский специалист сам выдвинул кандидатуру 30-летнего аргентинца руководству клуба.

В нынешнем сезоне Икарди принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Икарди с «Галатасараем» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.