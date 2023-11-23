Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на заявление представителя «Реала» с претензией к УЕФА и ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Реал» обвиняет Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), Ла Лигу, ФИФА и УЕФА. Всё из-за того, что в 14-м туре Примеры не примут участие 8 футболистов основного состава «королевского клуба».

«Если так сказать, «Реал» не просто так выражает претензии ФИФА и УЕФА. Потому что есть моменты, когда многие руководители пытаются переносить некоторые матчи. Опять же это Федерация футбола должна быть под ударом, но не ФИФА и УЕФА. Эти две организации отвечают за кубковые матчи: Лиги чемпионов и остальных.

А вот если говорить о чемпионате, то там бывает слишком насыщенная неделя. Но тут ведь «Реал» должен своему чемпионату претензии предъявить, но никак не УЕФА.

То, что ломаются игроки? Если вернуться назад, почему тогда «Реал» не делал такие заявления, когда выигрывал три раза подряд Лигу чемпионов? Это стечение обстоятельств в клубе, и начали что-то предъявлять. А когда команда выигрывала, тишина была», — сказал Деменко.