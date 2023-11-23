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​«Атлетико» нацелен на игрока «ПСЖ»

23 Ноября 2023 • 16:50 Комментировать

Не за горами открытие зимнего трансферного окна, и «Атлетико» работает над усилением своего состава. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб нацелен на полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса. «Матрасники» хотят арендовать 27-летнего Руиса с правом дальнейшего выкупа. При этом отмечается, что договориться о сделке будет сложно. Ранее появлялась информация о том, что расставаться с Руисом «ПСЖ» не планирует.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фабиана Руиса в 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Фабиан Руис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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