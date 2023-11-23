Гюлер отказался уходить из «Реала» в аренду

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер мог покинуть команду.

По информации Diario AS, 18-летний турецкий футболист имел возможность уйти в аренду, чтобы иметь регулярную игровую практику, однако он предпочел остаться в стане «сливочных».

Напомним, Гюлер пополнил состав «Реала» минувшим летом, но до сих пор не смог дебютировать за команду из-за ряда травм.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt , стоимость Гюлера составляет 15 миллионов евро.

В воскресенье, 26 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Кадисом». Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.