Дядя Надаля прокомментировал желание Рафаэля стать президентом «Реала»

Мигель Анхель Надаль, который является дядей известного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о желании родственника стать президентом мадридского «Реала».

«Рафаэль очень сильно любит футбол. Он знает много игроков и является преданным болельщиком мадридского «Реала». Время покажет, что будет, но Рафа отвечает многим футбольным требованиям», - передает слова Надаля AS.

В данный момент пост президента «королевского» клуба занимает Флорентино Перес. В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» набрал 32 очка в 13 турах и занимает второе место. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Жироны» на два пункта.