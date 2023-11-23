Модрич всё ещё может продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет доказать главному тренеру Карло Анчелотти, что ещё многое способен дать команде. По информации от издания Relevo, хорватский хавбек надеется хорошо себя проявить в оставшейся части сезона и заслужить новый контракт.

Напомним, в данный момент два основных полузащитника «Реала» в лице Орельена Тчуамени и Эдуардо Камавинга находятся в лазарете из-за травм. Это даёт возможность Модричу провести несколько поединков в старте и проявить себя перед тренером.

У 38-летнего Модрича в конце нынешнего сезона истекает контракт с мадридским «Реалом». В этой кампании хорват отметился одним результативным пасом в 11 матчах чемпионата Испании.