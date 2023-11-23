Месси сыграет за «Барселону» в 2024 году

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси планирует провести прощальный поединок за каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

По сообщениям Football Transfers, 36-летний нападающий хочет организовать матч в следующем году на «Камп Ноу». Ожидается, что выставочный поединок может состояться 29 ноября. Месси сыграет за команду легенд «сине-гранатовых» против сборной мира.

Лионель защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. После этого он два сезона провел во французском «ПСЖ». С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами». Трудовое соглашение форварда с американским клубом рассчитано до конца 2025 года.