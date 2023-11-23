Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси сыграет за «Барселону» в 2024 году

23 Ноября 2023 • 12:30 Комментировать

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси планирует провести прощальный поединок за каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

По сообщениям Football Transfers, 36-летний нападающий хочет организовать матч в следующем году на «Камп Ноу». Ожидается, что выставочный поединок может состояться 29 ноября. Месси сыграет за команду легенд «сине-гранатовых» против сборной мира.

Лионель защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. После этого он два сезона провел во французском «ПСЖ». С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами». Трудовое соглашение форварда с американским клубом рассчитано до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Интер Майами ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
13:48 · Испания. Ла Лига
Дядя Надаля прокомментировал желание Рафаэля стать президентом «Реала»
13:42 · Испания. Ла Лига
Модрич всё ещё может продлить контракт с «Реалом»
13:37 · Италия. Серия А
«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков
12:30 · Испания. Ла Лига
Месси сыграет за «Барселону» в 2024 году
11:54 · Италия. Серия А
«Реал» хочет купить защитника «Интера»
11:47 · Испания. Ла Лига
«Реала» может потерять важного футболиста
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» положила глаз на игрока «Жироны»
10:58 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо интересен клубам из Саудовской Аравии
10:21 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»
04:10 · Испания. Ла Лига
Карраско: «Рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико», мы продолжаем поддерживать связь»
04:01 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» выплатят 7,5 млн евро за травму Гави
03:01 · Нидерланды. Эредивизие
​«Инцест» - бывший игрок «Аякса» и «Севильи» задержан за домогательства... своей дочери
02:37 · Испания. Ла Лига
​«Бенфика» готова принять обратно «блудного сына» - Жоау Фелиша
02:27 · Испания. Ла Лига
Коке: «Я играю в «Атлетико» с шести лет, хочу остаться»
02:12 · Испания. Ла Лига
​Пуйоль: «Гави вернётся сильнее»
Все новости
Рекомендуем