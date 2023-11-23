«Реала» может потерять важного футболиста

25-летний полузащитник сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде может сменить клубную прописку. По сведениям журналистов Todofichajes, в услугах футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Сумма потенциального трансфера Вальверде оценивается в 100 миллионов евро. Срок действующего контракта между уругвайцем и «королевским» клубом рассчитан до середины 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Федерико провел 13 поединков. Полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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