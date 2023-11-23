Маркос Алонсо интересен клубам из Саудовской Аравии

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо интересен многим клубам из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Габриэля Санса, местные команды пристально следят за ситуацией вокруг испанского фуллбека.

Отметим, что Алонсо недоволен количеством получаемой игровой практики. Тем не менее, футболист всё ещё верит, что ему по силам перевернуть ситуацию и принести пользу «Барселоне».

Источник сообщает, что 32-летний Алонсо готов подождать до конца года, чтобы оценить ситуацию. Не исключено, что защитник «Барселоны» сменит клубную прописку в январское трансферное окно.