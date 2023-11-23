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Карраско: «Рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико», мы продолжаем поддерживать связь»

23 Ноября 2023 • 04:10 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
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25.11 23:00

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Янник Карраско рассказал о взаимоотношениях с Диего Симеоне.

В начале сентября бельгиец попрощался с «матрасниками», перебравшись в саудовский «Аль-Шабаб».

«Я рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Я считаю его отличным тренером и прекрасным человеком. Мы с Диего продолжаем поддерживать связь после моего ухода, и это неудивительно, ведь я сыграл под его руководством почти 300 матчей. Я благодарен Симеоне за всё, что он для меня сделал», – цитирует RTL info 30-летнего вингера.

Янник Карраско отыграл в общей сложности 266 поединков за «Атлетико», отметившись 47 голами и 45 результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Аль-Шабаб Янник Карраско ещё теги

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