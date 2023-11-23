Карраско: «Рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико», мы продолжаем поддерживать связь»

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Янник Карраско рассказал о взаимоотношениях с Диего Симеоне.

В начале сентября бельгиец попрощался с «матрасниками», перебравшись в саудовский «Аль-Шабаб».

«Я рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Я считаю его отличным тренером и прекрасным человеком. Мы с Диего продолжаем поддерживать связь после моего ухода, и это неудивительно, ведь я сыграл под его руководством почти 300 матчей. Я благодарен Симеоне за всё, что он для меня сделал», – цитирует RTL info 30-летнего вингера.

Янник Карраско отыграл в общей сложности 266 поединков за «Атлетико», отметившись 47 голами и 45 результативными пасами.