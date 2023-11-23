«Барселоне» выплатят 7,5 млн евро за травму Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче за сборную Испании.

Юному футболисту пришлось покинуть поле в матче со сборной Грузии – оказалось, что хавбек повредил «кресты». Восстановление может затянуться до осени следующего года, и Гави, таким образом, не только не сыграет до конца текущего сезона, но и пропустит финальную стадию Евро-2024.

Как сообщает Diario AS, в связи с произошедшим Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выплатит «Барселоне» компенсацию в размере 7,5 млн евро.

Гави провёл 15 матчей за «сине-гранатовых» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и одним ассистом.