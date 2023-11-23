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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Бенфика» готова принять обратно «блудного сына» - Жоау Фелиша

23 Ноября 2023 • 02:37 Комментировать

Будущее Жоау Фелиша в испанском футболе под вопросом - он ярко дебютировал за «Барселону» но пыль сошла, и оказалось, что игрок мало забивает. Теперь руководство клуба сомневается в том, что собирается выкупать футболиста у «Атлетико», а там, в свою очередь, не совсем понимают, что делать с португальцем дальше, если он вернется из «Барселоны». Диего Симеоне не настроен работать с ним.

Выходом, как уточняет португальское издание A Bola, может стать возвращение в «Бенфику» - там охотно примут игрока обратно, уточняет источник.

В следующем своем матче в чемпионате Италии «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги
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