​«Бенфика» готова принять обратно «блудного сына» - Жоау Фелиша

Будущее Жоау Фелиша в испанском футболе под вопросом - он ярко дебютировал за «Барселону» но пыль сошла, и оказалось, что игрок мало забивает. Теперь руководство клуба сомневается в том, что собирается выкупать футболиста у «Атлетико», а там, в свою очередь, не совсем понимают, что делать с португальцем дальше, если он вернется из «Барселоны». Диего Симеоне не настроен работать с ним.

Выходом, как уточняет португальское издание A Bola, может стать возвращение в «Бенфику» - там охотно примут игрока обратно, уточняет источник.

В следующем своем матче в чемпионате Италии «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».