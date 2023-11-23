Коке: «Я играю в «Атлетико» с шести лет, хочу остаться»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что намерен продолжить выступления за родной для себя клуб.

31-летний испанец проводит в стане «матрасников» всю карьеру, однако, по слухам, уже скоро может перебраться в клуб из Саудовской Аравии. Действующий контракт хавбека истекает по окончании текущего сезона.

«Как вы знаете, моя позиция проста: я играю здесь с шести лет и хочу продолжать это делать. Я хорошо знаю ситуацию в клубе, и я был первым, кто готов оказать помощь, когда это потребовалось. Мои намерения понятны, но всё зависит не только от меня – я не хотел бы быть обузой», – рассказал в интервью Marca капитан «Атлетико».