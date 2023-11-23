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​Пуйоль: «Гави вернётся сильнее»

23 Ноября 2023 • 02:12 Комментировать

Не успел вернуться в строй Педри, как в составе «Барселоны» выбыл другой молодой и подающий огромные надежды талант - Гави. Бывший защитник и капитан клуба Карлес Пуйоль уверен в том, что после травмы Гави, известный своим боевым и самоотверженным отношением к игре, вернется в строй еще сильнее.

- Он вернется, и уверен, вернется очень хорошо. Молодые игроки восстанавливаются гораздо лучше. Но я бы посоветовал ему поберечь себя поначалу. Иметь терпение. Я в свое время совершил ошибку, не проявив это терпение, и потом горько сожалел, - цитирует слова Пуйоля итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Карлес Пуйоль Гави
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