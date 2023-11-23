Деку: «Игрокам некогда отдыхать»

Спортивный директор «Барселоны» Деку недоволен перегруженным графиком матчей в современном футболе.

По мнению бывшего португальского полузащитника, у нынешних футболистов зачастую не остаётся времени на отдых.

«ФИФА вводит новый формат чемпионата мира и клубного чемпионата мира – в обоих турнирах будет больше матчей. Чемпионат Европы завершится 14 июля, а Ла Лига стартует приблизительно 6 августа. Когда игроки должны отдыхать?» – приводит Barca Universal слова Деку.

25 ноября «Барселона» сыграет на выезде против «Райо Вальекано», а спустя три дня примет в родных стенах «Порту» в рамках Лиги чемпионов.