Президент «Хетафе»: «Хави работает тренером всего три дня, но позволяет себе критиковать Бордаласа»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес высказался в защиту главного тренера команды Хосе Бордаласа.

59-летний специалист известен тем, что его команда играет в «грязной» манере – именно «Хетафе» лидирует в топ-5 лигах по жёлтым карточкам в нынешнем сезоне (54). При этом, как принято считать, команда Бордаласа также любит потянуть время.

«Критика Бордаласа – это несправедливо по отношению к нему. Любому человеку будет больно, если его критикуют все подряд. Есть и такие критики, как Хави, которые работают тренерами буквально три дня, но позволяют себе указывать Бордаласу, как нужно играть», – цитирует Barca Universal Торреса.

Отметим, что тренерская карьера 59-летнего Хосе Бордаласа стартовала ещё в начале 90-х.