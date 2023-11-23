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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао надеется восстановиться к концу сезона и сыграть на Кубке Америки

23 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао работает над скорейшим возвращением в строй.

25-летний игрок получил травму крестообразной связки в матче первого тура Ла Лиги. Точные сроки его возвращения в строй пока неизвестны, однако сам бразилец рассчитывает принять участие в матчах заключительной части клубного сезона, докладывает Diario AS. Кроме того, центрбек намерен сыграть за сборную Бразилии на Кубке Америки, который состоится с июня по июль 2024 года.

Эдер Милитао перебрался в «Реал» из «Порту» в 2019 году. Футболист провёл 143 матча за «сливочных» во всех соревнованиях, записав себе в актив 11 забитых мячей.

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