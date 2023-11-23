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«ПСЖ» не намерен отпускать Руиса и Солера – обоих игроков связывают с «Барселоной»

23 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

«Пари Сен-Жермен» не планирует расставаться с полузащитниками Фабианом Руисом и Карлосом Солером.

Согласно сведениям, появившимся на днях, оба испанца рассматриваются «Барселоной» в качестве потенциальный замены травмированному Гави. Как сообщает Sport, Луис Энрике не одобряет уход хавбеков – он считает, что они могут внести важный вклад по ходу сезона. Ожидается, что «ПСЖ» не отпустит футболистов в январе, даже если речь зайдёт об аренде.

Трансферная стоимость Фабиана Руиса оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а Карлоса Солера – в 20 млн. Оба игрока пополнили ряды парижан в 2022 году.

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