«ПСЖ» не намерен отпускать Руиса и Солера – обоих игроков связывают с «Барселоной»

«Пари Сен-Жермен» не планирует расставаться с полузащитниками Фабианом Руисом и Карлосом Солером.

Согласно сведениям, появившимся на днях, оба испанца рассматриваются «Барселоной» в качестве потенциальный замены травмированному Гави. Как сообщает Sport, Луис Энрике не одобряет уход хавбеков – он считает, что они могут внести важный вклад по ходу сезона. Ожидается, что «ПСЖ» не отпустит футболистов в январе, даже если речь зайдёт об аренде.

Трансферная стоимость Фабиана Руиса оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а Карлоса Солера – в 20 млн. Оба игрока пополнили ряды парижан в 2022 году.