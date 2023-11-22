Пуйоль рассказал, что думает об игре «Барселоны» в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о текущем положении дел в «Барселоне».

После череды неудачных результатов в СМИ появились слухи о том, что в руководстве «сине-гранатовых» начали сомневаться в Хави Эрнандесе. По мнению экс-капитана каталонцев, тренер заслуживает доверия, несмотря на трудности.

«Спады – это часть спорта. Иногда дела складываются лучше, иногда – хуже. Посмотрим, как всё пойдёт после международной паузы. Я уверен в команде Хави, мы продолжим бороться за всё в этом сезоне. Думаю, в клубе тоже доверяют тренеру, нет поводов для сомнений. Деку и Лапорта верят в проект и считают Хави его ключевой фигурой», – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.