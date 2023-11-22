Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Бразилец не слишком убедительно проводит текущий сезон, что, по слухам, может побудить «Барселону» рассмотреть трансферные предложения по нему, если таковые поступят. Как сообщает Sport, новым претендентом на 26-летнего футболиста стал «Аль-Хиляль». По некоторым данным, «сине-гранатовые» намерены заработать на продаже игрока от 60 млн евро.

Рафинья Диас отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 11 встречах за команду Хави Эрнандеса в текущей кампании. Бразилец был приобретён каталонским грандом у «Лидса» летом 2022 года за 58 млн евро.