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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Хеа всё ещё ведёт переговоры с «Бетисом»

22 Ноября 2023 • 22:12 Комментировать
Бетис
...
Лас-Пальмас
26.11 23:00

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжает переговоры с «Бетисом».

Испанский клуб был назван одним из главных претендентов на 33-летнего футболиста несколькими неделями ранее, но до чего-либо конкретного так и не дошло. По обновлённой информации журналиста Руди Галетти, стороны по-прежнему ведут переговоры. Де Хеа остаётся одной из целей для севильского клуба. Тем не менее, как сообщает источник, в «Бетисе» впечатлены недавним выступлением вратаря Франа Вьейтеса, поэтому теперь могут повременить с приглашением нового кипера.

Напомним, что Давид де Хеа остаётся свободным агентом с момента ухода из «Манчестер Юнайтед» летом нынешнего года.

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