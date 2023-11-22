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16-летний талант по прозвищу «Мессиньо» готов отказать «Реалу» ради «Барселоны» слухи

22 Ноября 2023 • 22:01 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
1 5.30 X 4.20 2 1.65
25.11 16:00

Вингер «Палмейраса» Эстеван Виллиан планирует продолжить карьеру в «Барселоне».

16-летний футболист давно находится на радарах у скаутов ведущих европейских клубов, несмотря на отсутствие игровой практики в первой команде «Палмейраса». Как известно, основными претендентами на Виллиана, известного по прозвищу «Мессиньо», являются мадридский «Реал» и «Барселона». Как сообщает журналист Рохер Торельо, сам бразилец предпочитает перейти в каталонский клуб – он готов ждать предложения от «сине-гранатовых», даже если «Реал» будет действовать настойчивее.

Эстеван Виллиан связан с «Палмейрасом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. В Европу он сможет переехать только в 2025 году, когда отметит 18-летие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Палмейрас Эстеван Виллиан ещё теги

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