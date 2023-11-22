16-летний талант по прозвищу «Мессиньо» готов отказать «Реалу» ради «Барселоны»

Вингер «Палмейраса» Эстеван Виллиан планирует продолжить карьеру в «Барселоне».

16-летний футболист давно находится на радарах у скаутов ведущих европейских клубов, несмотря на отсутствие игровой практики в первой команде «Палмейраса». Как известно, основными претендентами на Виллиана, известного по прозвищу «Мессиньо», являются мадридский «Реал» и «Барселона». Как сообщает журналист Рохер Торельо, сам бразилец предпочитает перейти в каталонский клуб – он готов ждать предложения от «сине-гранатовых», даже если «Реал» будет действовать настойчивее.

Эстеван Виллиан связан с «Палмейрасом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. В Европу он сможет переехать только в 2025 году, когда отметит 18-летие.