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«Барселона» зарегистрирует Витора Роке в январе слухи

22 Ноября 2023 • 21:43 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Васко да Гама
отменен

«Барселона» сможет оформить регистрацию нападающего Витора Роке уже в январе.

18-летний футболист «Атлетико Паранаэнсе» перейдёт в каталонский клуб в 2024 году, но это может произойти либо в январе, либо летом. В «Барселоне» давно задались целью зарегистрировать бразильца зимой, чтобы тот поскорее начал осваиваться в новых условиях. По обновлённым данным RAC1, теперь руководство «сине-гранатовых» сможет реализовать задуманное: травма Гави, выбывшего до конца сезона, позволит клубу зарегистрировать новичка и уложиться в ограничения финансового фейр-плэй.

Напомним, что стоимость трансфера Витора Роке в «Барселону» оценивается в 40 млн евро.

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Барселона Атлетико Паранаэнсе Гави Витор Роке трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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