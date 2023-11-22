Куртуа поделился планами на будущее

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, каким видит своё будущее.

Бельгиец выбыл из-за травмы крестообразных связок ещё летом – он вернётся на поле только в конце сезона.

«Мои планы на будущее? Главное – это семья. Также я рассчитываю удачно завершить восстановление и вернуться к своей лучшей форме.

Я люблю спорт и всегда буду связан с ним, но мне трудно представить, как я тренирую первую команду после завершения карьеры. Я бы предпочёл работать в молодёжной команде – так я смогу избежать лишнего давления и буду больше времени проводить дома», – цитирует Madrid Xtra 31-летнего вратаря.