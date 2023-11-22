Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может принять участие в предстоящем матче чемпионата Испании с «Кадисом».

По информации Marca, в среду, 22 ноября, хавбек принял участие в тренировке «Реала». Сообщается, что 27-летний испанец уже близок к возвращению в строй и должен попасть в заявку команды на встречу с «Кадисом».

В нынешнем сезоне Себальос появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и не смог записать на свой счет результативные баллы. Последний раз футболист играл 7 октября в 9-м туре Ла Лиги с «Осасуной».

Матч 14-го тура «Кадис» - «Реал» пройдет 26 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.