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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» прокомментировали ситуацию с Роке

22 Ноября 2023 • 18:20 Комментировать

«Барселона» уже согласовала трансфер форварда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» на следующее лето. Впрочем, в прессе активно обсуждают возможность переезда игрока в испанский клуб уже зимой. Комментарий насчёт ситуации с 18-летним Роке дал спортивный директор «Барселоны» Деку.

«Подписание Витора будет основано на принципах fair play. Будем отталкиваться от этого. Из-за травмы Гави возникает новый сценарий, и мы собираемся оценить его, исходя из своих возможностей. Посмотрим», - слова Деку приводит EFE.

«Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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